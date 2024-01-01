В Перми электровелосипеды Whoosh ушли на зимовку Прокатная техника с 6 мая недоступна Поделиться Твитнуть

YouTube

С сегодняшнего дня пользователи электровелосипедов Whoosh временно не смогут воспользоваться этим средством передвижение из-за ухудшения погодных условий. В приложении компании по аренде велосипедов появилось соответствующее уведомление.

«Когда вернёмся, всё будет как раньше: вушбаллы, уровень в программе лояльности и статус подписки. Если они есть, активируется с первой поездкой после зимовки», — говорится в приложении кикшеринговой компании.

В пресс-службе компании «Новому компаньону» пояснили: «Пауза из-за погоды. Как только погода улучшится, можно будет снова ездить на велосипедах».

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе на сайте администрации Перми был опубликован проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Независимая антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться 6 мая.

В проекте говорится о принудительной эвакуации на штрафстоянки всех «бесконтрольных средств передвижения» (БСП), к которым отнесены велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тыс. руб. Плата за хранение одного БСП — 100 руб. в день.

В мэрии сослались на жалобы жителей по поводу электровелосипедов, которые «оказываются бесконтрольно брошенными в неположенных местах».

Напомним, с 26 апреля на улицах Перми вместо электросамокатов Whoosh стали появляться электровелосипеды кикшеринга. В компании посчитали, что ограничения, которые городские власти ввели на работу СИМ, на велосипеды распространяться не могут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.