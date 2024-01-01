Раненого в поезде участника СВО долечат в военном госпитале Перми На мужчину напал агрессивный пассажир с ножом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Военнослужащий, который защитил проводницу в поезде "Москва—Владивосток" от агрессивного пассажира с ножом, уже идёт на поправку. Его прооперировали в Краснокамской ЦРБ, и сейчас состояние мужчины медики оценивают как средней тяжести, стабильное. Об этом сообщает Properm.ru.

Как стало известно, экстренную помощь военнослужащему после поножовщины в поезде оказали гражданские медики. Долечивать мужчину будут в военном госпитале в Перми, куда его переведут в ближайшее время.

Напомним, 3 мая агрессивный пассажир в поезде «Москва—Владивосток» напал на проводницу. За женщину вступился военный, возвращавшийся с СВО домой в Красноярский край, но злоумышленник бросился на него с ножом. В итоге нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на следующей станции. Вскоре нападавшего доставили в Пермь, где предъявили обвинение. Раненого военнослужащего госпитализировали и прооперировали.

После происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

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