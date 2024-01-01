В Пермском крае пассажир поезда напал с ножом на участника СВО Происшествие случилось на перегоне между Верещагино и Чайковской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажир поезда Москва—Владивосток во время следования состава по Пермскому краю между изрезал ножом другого пассажира в результате внезапно возникших неприязненных отношений. Нападавший нанёс не менее 10 ударов ножом. Пострадавший выжил, его доставили в больницу, а злоумышленника взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл на перегоне между станциями Верещагино и Чайковская 3 мая. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По решению Дзержинского суда Перми обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует Пермская транспортная прокуратура.

О подробностях происшествия написала Baza. По данным издания, агрессивный пассажир сначала напал на проводницу и пытался отобрать у неё ключи от поезда. За женщину вступился военный, возвращавшийся с СВО домой в Красноярский край, но злоумышленник бросился на него с ножом. В итоге нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на следующей станции.

Несдержанного на эмоции мужчину доставили в Пермь, где предъявили обвинение. Раненого военнослужащего госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает.

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