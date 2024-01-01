Глава СК ждёт доклад о ходе расследования нападения на участника СВО в Прикамье Происшествие случилось в поезде Москва—Владивосток Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследования уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на убийство в поезде Москва—Владивосток. Подозреваемым по делу проходит 26-летний житель Московской области, который напал с ножом на другого пассажира, участника СВО. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По версии следствия, вечером 3 мая в пассажирском поезде сообщением Москва—Владивосток в момент следования состава по Пермскому краю подозреваемый, используя нож, нанёс около 10 ударов в различные части тела 25-летнему жителю Красноярского края.

Руководитель Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын должен подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на участника спецоперации.

Напомним, как писали СМИ, агрессивный пассажир сначала напал на проводницу и пытался отобрать у неё ключи от поезда. За женщину вступился военный, возвращавшийся с СВО домой в Красноярский край, но злоумышленник бросился на него с ножом. В итоге нападавшего скрутили другие пассажиры и передали полицейским на следующей станции. Вскоре нападавшего доставили в Пермь, где предъявили обвинение. Раненого военнослужащего госпитализировали и прооперировали. Его жизни сейчас ничто не угрожает.





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