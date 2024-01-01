Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вышел первый ролик цикла «Вкратце. Рассказы о Перми» Цикл будет состоять из 15 ультракоротких фильмов Поделиться Твитнуть

Фото из архива Пермского отделения Союза кинематографистов

На страничке Пермского отделения Союза кинематографистов РФ ВКонтакте вышел первый ролик из лирико-краеведческого цикла «Вкратце. Рассказы о Перми» (0+).

Согласно замыслу авторов, ультракороткие фильмы-монологи расскажут о знаковых местах Перми устами известных пермяков. Для кинематографистов этот интернет-проект, поддержанный Фондом грантов губернатора Пермского края, стал, кроме прочего, возможностью использовать интересные архивные съёмки, которые не пригодились в документальных фильмах, выпущенных в честь 300-летия Перми.

Всего в сети появится 15 коротких видео. Первый ролик, вышедший 3 мая, называется «Какой была Пермь?» и носит анонсовый характер: в нём известные (и не очень известные) пермяки — писатели Анатолий Королёв и Светлана Федотова, культуролог Олег Лейбович, архитектор Мендель Футлик, почтовый работник Виталий Галанов, филолог Рита Спивак, математик Светлана Усть-Качкинцева, актёр Владимир Дроздов — получили буквально по одной-две фразы из их монологов. О чём этот мини-фильм, сказать сложно. Остаётся надеяться, что следующие серии будут более предметными.

Сценарист проекта — Ксения Гашева, режиссёр и продюсер — Ольга Аверкиева.

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