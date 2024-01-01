Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
О Перми будет снят цикл лирических видеороликов
Пермские кинематографисты продолжат проект «Пермь как фильм»
Как стало известно «Новому компаньону», Пермское отделение Союза кинематографистов РФ решило продолжить в новом году цикл киноработ «Пермь как фильм», который изначально задумывался как юбилейный, приуроченный к 300-летию Перми.
В 2024 году кинематографисты выпустят цикл исторических видеороликов о знаковых местах Перми под общим названием «Вкратце. Рассказы о Перми» (0+). Первые серии выйдут в мае этого года, всего в сети появится 15 коротких видео о знаковых городских местах, таких как парк Горького, Пермская художественная галерея, цирк, набережная, КамГЭС и другие. Ролики будут основаны на архивных материалах и опубликованы в интернете.
Сюжеты роликов будут основаны на личных историях жителей, впечатлениях и размышлениях о Перми. Герои проекта поделятся эмоциональными воспоминаниями о городе. Писатель Анатолий Королёв вспоминает, как в послевоенное время его мама танцевала на пермской набережной, а он мальчишкой бегал по брёвнам. В другом ролике народный артист СССР Юрий Никулин поздравляет пермский цирк с юбилеем. Одна из рассказчиц обращается к временам, когда она болела туберкулёзом и прогулки по Горьковскому саду буквально спасли ей жизнь.
Сценарист проекта — Ксения Гашева, режиссёр и продюсер — председатель Пермского союза кинематографистов Ольга Аверкиева. Работой с архивными кадрами занимается команда монтажёров под руководством Ольги Бадиной.
По словам Ксении Гашевой, несмотря на то что к 300-летию Перми было сделано много новых фильмов о городе, не все архивные материалы удалось показать: «С одной стороны, нам хотелось продолжить рассказывать о городе, с другой стороны, сделать это кратко и занимательно для новой аудитории, которая не смотрит документальное кино. Благодаря роликам у людей появится понимание, что их окружает».
Видеоролики проекта «Вкратце. Рассказы о Перми» выйдут в группе «Пермь как фильм» ВКонтакте и на YouTube-канале киностудии «Новый курс» в мае 2024 года.
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