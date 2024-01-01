Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О Перми будет снят цикл лирических видеороликов Пермские кинематографисты продолжат проект «Пермь как фильм» Поделиться Твитнуть

Фото из архива Пермского отделения Союза кинематографистов

Как стало известно «Новому компаньону», Пермское отделение Союза кинематографистов РФ решило продолжить в новом году цикл киноработ «Пермь как фильм», который изначально задумывался как юбилейный, приуроченный к 300-летию Перми.

В 2024 году кинематографисты выпустят цикл исторических видеороликов о знаковых местах Перми под общим названием «Вкратце. Рассказы о Перми» (0+). Первые серии выйдут в мае этого года, всего в сети появится 15 коротких видео о знаковых городских местах, таких как парк Горького, Пермская художественная галерея, цирк, набережная, КамГЭС и другие. Ролики будут основаны на архивных материалах и опубликованы в интернете.

Сюжеты роликов будут основаны на личных историях жителей, впечатлениях и размышлениях о Перми. Герои проекта поделятся эмоциональными воспоминаниями о городе. Писатель Анатолий Королёв вспоминает, как в послевоенное время его мама танцевала на пермской набережной, а он мальчишкой бегал по брёвнам. В другом ролике народный артист СССР Юрий Никулин поздравляет пермский цирк с юбилеем. Одна из рассказчиц обращается к временам, когда она болела туберкулёзом и прогулки по Горьковскому саду буквально спасли ей жизнь.

Фото из архива Пермского отделения Союза кинематографистов

Сценарист проекта — Ксения Гашева, режиссёр и продюсер — председатель Пермского союза кинематографистов Ольга Аверкиева. Работой с архивными кадрами занимается команда монтажёров под руководством Ольги Бадиной.

По словам Ксении Гашевой, несмотря на то что к 300-летию Перми было сделано много новых фильмов о городе, не все архивные материалы удалось показать: «С одной стороны, нам хотелось продолжить рассказывать о городе, с другой стороны, сделать это кратко и занимательно для новой аудитории, которая не смотрит документальное кино. Благодаря роликам у людей появится понимание, что их окружает».

Фото из архива Пермского отделения Союза кинематографистов

Видеоролики проекта «Вкратце. Рассказы о Перми» выйдут в группе «Пермь как фильм» ВКонтакте и на YouTube-канале киностудии «Новый курс» в мае 2024 года.

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