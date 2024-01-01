За месяц в Перми демонтировали семь незаконных объектов Поделиться Твитнуть

Снос НТО

Архив ИД «Компаньон»

В апреле 2024 года муниципальным казенным учреждением «Содержание муниципального имущества» на территории Перми было принудительно демонтировано семь незаконных объектов. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений городской администрации.

Так, в Дзержинском районе было убрано три лотка, палатка и киоск, в Индустриальном районе снесены автостоянка открытого типа и лоток.

Напомним, за март власти отчитались о сносе трёх незаконных автостоянок в Индустриальном, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В последнем также был ликвидирован шиномонтаж. В Орджоникидзевском районе, кроме того, снесли незаконный павильон, а в Мотовилихе — киоск и лоток. Незаконную рекламную конструкцию сняли в Балатово.

В пресс-службе мэрии добавили: «Городские власти ведут системную работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных объектов, незаконных вывесок и рекламных конструкций. Сотрудниками районных администраций проводятся плановые рейды, учитываются и обращения жителей».

Ранее сообщалось, что всего мэрия Перми планирует снести 64 НТО.

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