В течение марта в Перми демонтировали три незаконные автостоянки Поделиться Твитнуть

С 1 по 28 марта в Перми силами МКУ «Содержание муниципального имущества» было принудительно демонтировано три незаконных автостоянки в Индустриальном, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В последнем также ликвидирован шиномонтаж. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений администрации города.

В Орджоникидзевском районе, кроме того, снесли незаконный павильон, а в Мотовилихе — киоск и лоток. Незаконную рекламную конструкцию сняли в Балатово.

В пресс-службе мэрии добавили: «Городские власти ведут системную работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных объектов, незаконных вывесок и рекламных конструкций. Сотрудниками районных администраций проводятся плановые рейды, учитываются и обращения жителей».

Ранее сообщалось, что в Перми с 10 февраля демонтировано 57 незаконных нестационарных торговых объектов. Всего планируется снести 64 НТО.





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