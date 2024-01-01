В Перми демонтировали 57 незаконных ларьков и киосков Восемь из них пришлось сносить принудительно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 10 февраля демонтировано 57 незаконных нестационарных торговых объектов. Добровольно владельцы убрали 49 киосков, ещё восемь снесли принудительно. «Также сейчас ведётся демонтаж объекта на ул. Ветлужской», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве напомнили, что месяц назад по поручению главы города Эдуарда Соснина начался масштабный демонтаж незаконных НТО во всех районах города. В начале кампании было объявлено о планах снести 64 нестационарных торговых объекта. По данным на 20 февраля, было демонтировано 52 ларька, из них семь принудительно.

В администрации пояснили: в Перми утверждены требования к внешнему облику НТО и схема их размещения. Документы позволяют обеспечить единые подходы ко всем НТО и соблюсти архитектурный облик уже сложившейся застройки. Зачастую незаконная торговля приводит к нарушениям Правил благоустройства — перегороженным тротуарам, вытоптанным газонам и оставленному мусору. Демонтажу подлежат только те объекты, которые нарушают принятые правила.

Незаконные НТО выявляются в ходе плановых рейдов и по обращению жителей.

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