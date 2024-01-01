В Перми демонтировали 52 незаконных НТО Семь из них власти убрали принудительно Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов, который начался по поручению главы города Эдуарда Соснина. Кампания ведётся с 10 февраля, тогда было объявлено о скором сносе 64 НТО во всех районах города. По данным на 20 февраля, демонтировано 52 объекта, из них семь принудительно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Индустриальном районе владельцами бизнеса уже убраны павильоны по пр. Декабристов, 70, улицам Архитектора Свиязева, 30, Промышленная, 60 и Стахановская, 54. Принудительно снесён павильон по ул. Архитектора Свиязева, 2в/1.

В Свердловском районе предприниматели добровольно демонтировали торговые объекты по улицам Солдатова, 15б, Механошина, 33, Серпуховской, 8, Старцева, 67в, Лодыгина, 6/1 и Героев Хасана, 98. Принудительно убраны объекты по улицам Гусарова, 7, Пихтовая, 37 и Лихвинская, 4.

В администрации напомнили, что демонтируют НТО, которые установлены на муниципальной земле и нарушают городские правила благоустройства. Такие объекты выявляются в ходе плановых рейдов чиновников или по обращениям жителей. В случае выявления незаконных НТО, сначала специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если продавцы не принимают меры по их устранению, в отношении организатора торговой деятельности составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные на муниципальной земле НТО демонтируют.

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