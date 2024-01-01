Власти начали принудительный снос 64 незаконных торговых объектов Перми Пять НТО уже убрано Поделиться Твитнуть

Снос НТО

Архив ИД «Компаньон»

С 10 февраля по поручению главы Перми Эдуарда Соснина начался принудительный демонтаж 64 незаконных торговых объектов во всех районах города. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ранее чиновники провели рейды и предложили собственникам убрать нарушающие правила благоустройства НТО добровольно. Кто-то прислушался к рекомендациям, а кто-то отказался. В отношении последних и проводятся принудительные работы.

Так, в Ленинском районе на ул. Спешилова, 108 в январе был обнаружен самовольно размещённый на муниципальной земле шиномонтаж. Чиновники предложили владельцам убрать НТО. Однако те не стали этого делать. 12 февраля объект демонтировали принудительно.

Всего за два дня власти демонтировали пять незаконных торговых объектов.

В мэрии напомнили, что в городе утверждены схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Также в Перми действует Положение, которое регламентирует порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной и государственной собственности. О фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.

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