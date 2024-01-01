Власти Перми напомнили о запрете продажи алкоголя через несколько дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации города напомнили, что 9 мая в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя. Нарушение данного запрета грозит предпринимателям наложением административного штрафа.

В мэрии пояснили, что ограничение на торговлю спиртным в День Победы установлено не только в Перми, но и во всём крае постановлением правительства Прикамья от 10 октября 2011 года №755. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.

Должностные лица, нарушившие заперт, могут быть оштрафованы на 20 — 40 тыс. руб., а юридические — на 100 — 300 тыс. руб.

Напомним, в мае в Перми розничную торговлю спиртным будут ограничивать три раза. Реализация алкоголя уже приостанавливалась 1 мая (Праздник труда), на очереди 9 мая (День Победы) и 24 мая. В этот день в краевого центра пройдут «Последние звонки». Ограничения в этот день введены специальным постановлением администрации города. Наказания предусмотрены аналогичные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.