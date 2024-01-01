Стелу, посвященную 250-летию Перми, оставят на площади Гайдара Ранее сообщалось, что памятник перенесут Поделиться Твитнуть

Стела в честь 250-летия Перми на площади Гайдара. Скриншот Яндекс. Карты

Стелу на пл. Гайдара, посвященную 250-летию Перми, власти не только сохранят, но и постараются оставить в прежней локации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Мы пока её трогать не будем, но потом, исходя из строительных потребностей, мы её немножко передвинем. Мы постараемся сделать так, чтобы она осталось в той же локации, поскольку память надо сохранять обязательно», — сообщил глава региона корреспонденту ТК ВЕТТА в ходе инспекции дорожных строек в Перми.

Ранее сообщалось, что стелу «К 250-летию Перми» в связи со строительством новой развязки на пл. Гайдара и подъезда к третьему Камскому мосту должны демонтировать, так как памятник в новую дорожную концепцию не вписывается. На эскизах будущей транспортной развязки стелы не было.

В пермской мэрии информацию о сдаче памятника в металлолом опровергли, но заявили, что стелу переместят на новое место. При этом площадка под её размещение не называлась.

Стелу на развороте у Перми II установили в 1973 году в связи с празднованием 250-летия города. Над её созданием работал известный скульптор Константин Собакин.

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