Зарина Ситдикова Глава минтербеза заявил о готовности отразить возможную атаку БПЛА на Прикамье в День Победы Безопасность воздушного пространства будут обеспечивать шесть дежурных дронов Поделиться Твитнуть

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов доложил о готовности оперативных служб и силовых ведомств отразить возможную атаку БПЛА в регионе во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. Заявление главы минтербеза прозвучало в ходе заседания краевого организационного комитета «Победа»

По словам Виктора Батмазова, для обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения мероприятий к 9 Мая было организовано рабочее взаимодействие органов исполнительной власти с Главным управлением МВД по Пермскому краю, ФСБ, Управлением Росгвардии, Главным управлением МЧС России по региону. Определён порядок обмена информации, проведены заседания Антитеррористической комиссии и оперштаба.

В Пермском центре организации воздушного движения всеми сторонами были согласованы меры по обеспечению безопасности воздушного пространства и алгоритм действий при возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. В группировку сил реагирования включены шесть дронов, с помощью которых будет осуществляться контроль.

«Правоохранительными органами принимаются меры по проведению упреждающих мероприятий в отношении лиц, имеющих намерения совершить противоправные действия, лидеров и активистов структур экстремистского и радикального направления», — подчеркнул министр.

В обеспечении правопорядка в ходе мероприятий будут задействованы личный состав из 9762 человек, 2087 единиц техники, а также 216 плавательных средств. Подведомственные министерству тербезопасности учреждения переведены в режим повышенной готовности.

В органы местного самоуправления заранее были направлены рекомендации по подготовке к проведению мероприятий. В частности, на местах предписано с 1 до 12 мая принять меры по охране военных памятников и мемориалов, накануне событий с массовым скоплением людей предложено обследовать территорию с помощью служебных собак и технических средств на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Во время мероприятий рекомендовано организовать дежурства с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, народной дружины, представителей казачьих объединений и других. В местах сбора людей предписано установить металлические ограждения и металлодетекторы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том,что для обеспечения безопасности в Перми отменили проведение праздничного салюта.

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