В Прикамья усилят защиту от террористических угроз Дополнительные меры обсудили на заседании оперштаба 27 апреля Поделиться Твитнуть

В пятницу, 27 апреля, в Пермском крае прошло заседание Антитеррористической комиссии (АТК) и Оперштаба, на котором рассматривались вопросы усиления мер антитеррористической защищенности.

Как сообщили в пресс-службе минтербеза, был принят ряд важных решений. В частности, в период майских праздников с целью ситуационного оперативного реагирования на возможные угрозы усилится работа экстренных служб и правоохранительных органов, будут реализованы дополнительные меры по охране общественного порядка, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий.

В заседании под председательством губернатора Дмитрия Махонина и начальника УФСБ России по Пермскому краю Андрея Ляпкина приняли участие ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников, прокурор Прикамья Павел Бухтояров, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Пермского края Владимир Жихарев, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, руководители силовых структур и профильных министерств правительства края и заинтересованных ведомств.

Ранее сообщалось ,что в связи с усилением мер антитеррористической защиты в рамках праздничных мероприятий отменили проведения праздничных салютов 1 и 9 мая в Перми. Также 9 мая в целях безопасности решено отказаться от традиционного шествия "Бессмертный полк" в очном формате. Акция пройдёт онлайн.

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