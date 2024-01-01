Коллегия школьных директоров Перми поддержала переезд в Дягилевку учеников соседней школы «Уплотнение» вызвано капремонтом Поделиться Твитнуть

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Коллегия руководителей образовательных учреждений Перми поддержала решение департамента образования администрации города об обучении детей школы №21 в гимназии №11 на время ремонта в образовательном учреждении. «Считаем, что обучение учеников 5-11 классов школы №21 в гимназии №11 — это оптимальное решение, при котором не только сохраняется право детей обеих школ на образование, но и подтверждается солидарность и единство пермской системы образования», — говорится в опубликованном ВКонтакте обращении к педагогам и родителям двух учебных заведений.

«Хотим особо отметить, что спекуляция на разделении детей по статусу семьи — грубое нарушение педагогической этики. Чужих детей не бывает и каждый ребёнок уникален», — сказано в документе по поводу развернувшегося в СМИ и соцсетях обсуждения решения депобра.

Руководители образовательных учреждений города также выразили готовность «делиться опытом взаимодействия школьных коллективов во время ремонтов, поскольку такие меры принимаются не первый раз и нигде не вызывали негативных последствий ни для детей, ни для коллективов школ».

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что историческое здание Дягилевской гимназии по ул. Сибирской, 33 передадут во временное пользование школе №21 на время её капремонта. Однако родители учеников и часть педагогов Дягилевки выступили категорически против такого решения.

О ситуации уже высказывался глава Перми Эдуард Соснин. Он пояснял, что, учитывая загруженность школ в центральной части города, единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина ранее заявляла, что считает недопустимым конфликт, возникший на фоне временного переезда учащихся школы №21. Она отметила, что может понять опасения родителей учащихся гимназии, но категорически не понимает, как против временного размещения детей из школы №21 могли высказываться учителя.

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