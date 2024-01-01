Екатерина Артёмова Глава минобра Прикамья прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии Раиса Кассина считает ситуацию недопустимой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина считает недопустимым конфликт, возникший на фоне временного переезда учащихся школы №21 в историческое здание Дягилевской гимназии. Об этом она заявила, выступая в эфире программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Перми.

Министр отметила, что может понять опасения родителей учащихся Дягилевской гимназии, но категорически не понимает, как против временного размещения в гимназии детей из школы №21 могли высказываться педагоги.

«Дети у нас общие, и мы не делим их на наших и чужих. Все дети должны учиться в хороших условиях и получать качественное образование. Да, школа №21 подлежит ремонту, но пока проектная документация не вышла из экспертизы. И пока непонятно, когда, как и в каком качестве здесь будет проводиться ремонт, но мы точно знаем, что должны предоставить детям из 21-й школы достойное место для обучения», — сказала Раиса Кассина.

Ранее стало известно, что историческое здание Дягилевской гимназии по ул. Сибирской, 33 передадут во временное пользование школе №21. Сообщалось, что в этом корпусе решено разместить 300 учащихся школы №21 на время её капремонта. Однако родители учеников Дягилевки выступили категорически против такого решения. Кроме того, педагоги и родительское сообщество обеспокоены вопросом сохранения уникального музея Дягилева.

В мэрии уточняли, что речь идёт о временном использовании части учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ школы №21. При этом музей Дягилева будет сохранён.

О ситуации уже высказывался также глава Перми Эдуард Соснин. Он пояснял, что, учитывая загруженность школ в центральной части города, единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена.

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