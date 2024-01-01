Глава Перми прокомментировал скандал вокруг Дягилевской гимназии В её исторический корпус временно переведут учеников школы №21 Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Мэр Перми Эдуард Соснин высказался по поводу переезда учащихся школы №21 в историческое здание Дягилевской гимназии (ул. Сибирская, 33). Чиновник призвал педагогов гимназии и родительское сообщество с пониманием отнестись к временной передаче исторического корпуса. Об этом Соснин написал в своём telegram-канале.

Он сослался на то, что высокая загруженность школ в центральной части города вынудила перенаправить учеников школы №21 в Дягилевку.

«Учитывая загруженность школ в центральной части города, единственным учреждением, которое может принять учеников 21-й школы, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена», — сообщил мэр.

По его словам, муниципальные власти уже заключили контракт на разработку проекта реконструкции и ремонта школы №21, но поскольку здание является объектом культурного наследия, «это накладывает определённые ограничения». В то же время, коллектив и дети 21-й школы находятся без помещения.

«Мы понимаем, что данное решение вызывает определённые изменения в жизни учеников как Дягилевской гимназии, так и 21-й школы. Но это продуманное, проработанное решение ситуации. Хочу предостеречь в первую очередь учителей и родителей от некорректных высказываний и действий. Чужих детей не бывает, хотелось бы, чтобы каждый из нас понимал это. Особенно сейчас, когда наше общество должно быть консолидированным», — написал чиновник.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, историческое здание Дягилевки передадут во временное пользование школы № 21. В этом корпусе решено разместить 300 учеников на время капремонта школы № 21. Об этом представители департамента образования администрации Перми сообщили на собрании с педагогами гимназии № 11 им. Дягилева. Однако родители школьников выступили категорически против такого решения. Кроме того, педагоги и родители обеспокоены вопросом сохранения уникального музея Дягилева.

В мэрии тогда пояснили, что речь идёт о временном использовании части учебных кабинетов гимназии. При этом музей Дягилева будет сохранён. Чиновники администрации пообещали, что обучение выстроят так, чтобы «сохранить все устоявшиеся условия для дополнительного образования и внеурочной деятельности учеников гимназии».

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