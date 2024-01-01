В зоне СВО погиб житель Оханского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Оханского округа Пермского края Дмитрий Соловьёв. Ему было 40 лет. Об этом сообщили местные власти и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Рядовой мотострелкового батальона Соловьёв погиб ещё 19 февраля 2024 года, похороны прошли на родине 1 мая.

В администрации рассказали, что в детстве Дмитрий увлекался спортом, занимался в лыжной секции, участвовал в соревнованиях. После службы в армии он несколько лет работал в Оханском дорожном ремонтно-строительном управлении. Затем трудился в Перми в частной компании.

Ранее сообщалось, что 3 мая в Пермском крае пройдут похороны участника специальной военной операции Владимира Лебедева. Ему тоже было 40 лет. Он родился в п. Юг Пермского района. Работал трактористом на агропредприятии «Заря Путино». У него остались сын и дочь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.