Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с погибшим в СВО трактористом из Путино Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В Пермском крае пройдут похороны участника специальной военной операции Владимира Лебедева. Об этом сообщается на странице администрации Верещагинского городского округа ВКонтакте.

По информации властей муниципального образования, Владимиру Лебедеву было 40 лет. Он родился в п. Юг Пермского района, окончил профессиональное училище № 74 в Большой Соснове. До того как стать участником СВО Владимир Лебедев работал трактористом на агропредприятии «Заря Путино». У него остались сын и дочь.

Как уточнили в администрации округа, церемония прощания с бойцом пройдёт 3 мая в 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (с. Вознесенское, ул. Трудовая, 4). После неё запланирован траурный митинг.

По данным властей, Владимир Лебедев будет похоронен в с. Черновское Большесосновского округа, рядом со своим отцом. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в с. Григорьевское Нытвенского городского округа простились с погибшим на СВО ефрейтором Александром Вожаковым.

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