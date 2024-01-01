В Прикамье простились с погибшим на СВО ефрейтором Александром Вожаковым Поделиться Твитнуть

Александр Вожаков

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В селе Григорьевское Нытвенского городского округа Пермского края прошли похороны погибшего в зоне специальной военной операции Александра Вожакова.

Как сообщили в местной администрации, ефрейтор Вожаков служил в штурмовом подразделении мотострелковой бригады, погиб он в ходе выполнения боевой задачи 15 апреля. Как мужчина попал на спецоперацию, где и при каких обстоятельствах был убит, чиновники не уточнили.

Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего: «Разделяем с вами боль утраты... Вечная светлая память геройски погибшему земляку!»

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО 6 апреля погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Артур Сосунов. Известно, что Артуру было 39 лет, родился он в Сургуте Тюменской области. Прощание с военнослужащим состоится 2 мая. Митинг начнётся в 12:00 в д. Летягино.

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