В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО Артуром Сосуновым Поделиться Твитнуть

Артур Сосунов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР 6 апреля погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Артур Сосунов. Об этом в соцсети ВКонтакте сообщили представители местной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что Артуру было 39 лет, родился он в Сургуте Тюменской области. Как мужчина попал на спецоперацию, где и при каких обстоятельствах погиб, чиновники не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 2 мая в 11 часов. Митинг начнётся в 12:00 в д. Летягино.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО был убит рядовой Андрей Федотовских из Березников Пермского края. Прощание с военнослужащим также состоится 2 мая в местном Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды — в 11:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.