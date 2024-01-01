Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Дягилевском фестивале в Перми будет работать хоровая лаборатория Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

В основной программе Дягилевского фестиваля 2024 года нет отдельного события, посвящённого хоровой музыке, однако его отсутствие компенсируется хоровыми событиями Образовательной программы, которой, как и в предыдущие годы, «заведует» музыковед Анна Фефелова.

Фестиваль вновь организует специальную программу для педагогов детских музыкальных школ. В этом году программа предназначена для преподавателей хоровых дисциплин; во время фестиваля они смогут не только принять участие в тренингах по педагогике и психологии, но и посетить события Лаборатории хорового мастерства, которая будет работать в рамках фестиваля впервые и итогом которой будет создание Молодёжного фестивального хора. Его участниками могут стать студенты и выпускники музыкальных вузов, которым уже исполнилось 18 лет и которые окончили вуз не ранее 2021 года.

Занятия будут проводиться в течение десяти дней с 16 июня по двум направлениям: «артист хора» или «дирижёр хора». В программе: методика и практика работы с хором (Виталий Полонский), мастер-классы по исполнению современной (Ольга Власова) и старинной (Константин Щеников-Архаров) музыки, по дирижированию (Теодор Курентзис), дыхательные и вокальные практики (Йоргос Калудис), а также занятия с коучем по иностранному языку, практики телесной осознанности и творческие встречи с музыкантами – участниками фестиваля.

Итогом десятидневной лаборатории станет концерт Молодёжного хора под управлением Виталия Полонского, зрителями которого смогут стать все желающие. По окончании проекта его участники могут получить приглашение к сотрудничеству с хором musicAeterna.

Также в рамках Образовательной программы Дягилевского фестиваля 2024 года пройдут лаборатории для музыкальных режиссёров и певцов. Прием заявок на них будет объявлен дополнительно. Кроме того, выпускники Образовательной программы прошлого года вернутся на фестиваль с концертом барочной музыки.

Участие в проекте бесплатное, прошедшим отбор участникам фестиваль оплачивает проживание в Перми.

Как уже сообщалось, Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдёт с 20 по 29 июня. Главными событиями фестиваля станут три оперные премьеры: впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), признанная музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. «Цикл Стравинского», открытый в прошлом году «Персефоной», продолжит постановка Пермской оперы «Похождения повесы» (16+). Еще одним музыкальным событием фестиваля станет новая режиссерская версия «Волшебной флейты» (16+) Моцарта. Также в программе симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы.

Билеты на события основной программы фестиваля поступят в продажу 16 мая.

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