Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На Дягилевском фестивале в Перми будет работать хоровая лаборатория
В основной программе Дягилевского фестиваля 2024 года нет отдельного события, посвящённого хоровой музыке, однако его отсутствие компенсируется хоровыми событиями Образовательной программы, которой, как и в предыдущие годы, «заведует» музыковед Анна Фефелова.
Фестиваль вновь организует специальную программу для
педагогов детских музыкальных школ. В этом году программа предназначена для преподавателей
хоровых дисциплин; во время фестиваля они смогут не только принять участие в
тренингах по педагогике и психологии, но и посетить события Лаборатории
хорового мастерства, которая будет работать в рамках фестиваля впервые и итогом
которой будет создание Молодёжного фестивального хора. Его участниками могут
стать студенты и выпускники музыкальных вузов, которым уже исполнилось 18 лет и
которые окончили вуз не ранее 2021 года.
Занятия будут проводиться в течение десяти дней с 16 июня по
двум направлениям: «артист хора» или «дирижёр хора». В программе: методика и
практика работы с хором (Виталий Полонский), мастер-классы по исполнению
современной (Ольга Власова) и старинной (Константин Щеников-Архаров) музыки, по
дирижированию (Теодор Курентзис), дыхательные и вокальные практики (Йоргос
Калудис), а также занятия с коучем по иностранному языку, практики телесной
осознанности и творческие встречи с музыкантами – участниками фестиваля.
Итогом десятидневной лаборатории станет концерт Молодёжного
хора под управлением Виталия Полонского, зрителями которого смогут стать все
желающие. По окончании проекта его участники могут получить приглашение к
сотрудничеству с хором musicAeterna.
Также в рамках Образовательной программы Дягилевского фестиваля
2024 года пройдут лаборатории для музыкальных режиссёров и певцов. Прием заявок
на них будет объявлен дополнительно. Кроме того, выпускники Образовательной
программы прошлого года вернутся на фестиваль с концертом барочной музыки.
Участие в проекте бесплатное, прошедшим отбор участникам
фестиваль оплачивает проживание в Перми.
Как уже сообщалось,
Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдёт с 20 по 29 июня. Главными событиями
фестиваля станут три оперные премьеры: впервые в России будет исполнена опера
Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), признанная музыкальной критикой
одним из стилеобразующих сочинений XXI века. «Цикл Стравинского», открытый в
прошлом году «Персефоной», продолжит постановка Пермской оперы «Похождения
повесы» (16+). Еще одним музыкальным событием фестиваля станет новая
режиссерская версия «Волшебной флейты» (16+) Моцарта. Также в программе
симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные
перформансы.
Билеты на события основной программы фестиваля поступят в
продажу 16 мая.
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