Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа Дягилевского фестиваля 2024 года в Перми Продажа билетов откроется 16 мая Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

На сайте Дягилевского фестиваля 25 апреля появилась программа предстоящего фестиваля.

Он откроется 20 июня концертом оркестра и хора musicAeterna (12+). Под управлением Теодора Курентзиса они исполнят одно из самых значимых духовных произведений XVIII века — «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Оратория прозвучит в барочном строе и в соответствии с предписаниями Баха. Музыканты будут использовать барочные смычки и жильные струны, которые дают специфическое мягкое звучание. В струнный состав включена виола да гамба, в группах деревянных духовых музыканты будут играть на барочных инструментах — современных копиях старинных образцов, тембры которых заметно отличаются от звучания современных флейт и гобоев.

Как уже сообщалось, в программе фестиваля три оперные премьеры.

фото: Стас Левшин

Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), основанная на сюжете об Орфее и Эвридике. Музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис, режиссёр Анна Гусева, уже известная завсегдатаям фестиваля по «Мистерии на конец времён» (18+) Карла Орфа и «Персефоне» (18+) Стравинского.

В фестивальную программу включена постановка Пермской оперы — «Похождения повесы» (16+) Стравинского, осуществлённая режиссёром Андреем Прикотенко под музыкальным руководством знатока музыки XX века дирижёра Фёдора Леднёва.

Новая версия «Волшебной флейты» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта станет третьей оперной премьерой фестиваля. Над постановкой работают режиссёр Нина Воробьёва, дирижёр Евгений Воробьёв и музыканты musicAeterna.

Среди многочисленных концертов обращает на себя внимание сольная программа выдающегося пианиста Бориса Березовского (12+), которая охватывает сто лет музыкальной истории и представляет фортепианную музыку XIX века как единое, динамично развивающееся целое.

Концертмейстер musicAeterna Ольга Волкова исполнит Шесть скрипичных сонат Эжена Изаи (12+) — феноменальный по своей сложности и потому редко исполняемый цикл. Выдающийся бельгийский скрипач посвятил их своим современникам-виртуозам и отразил черты исполнительской манеры каждого из них.

MusicAeterna будет представлена на фестивале ещё и брасс-ансамблем, который сыграет оперную музыку в переложениях для медных духовых (12+).

Трио музыкантов из Греции Thesis («Тезис», 12+) исполнит камерную вокальную музыку греческих композиторов XX века.

Новые программы подготовили постоянные участники фестиваля: Московский ансамбль современной музыки сыграет сочинения трёх поколений русского авангарда в проекте «Плачи и гимны» (12+); мультиперкуссионист Пётр Главатских и иранский композитор Амир Хатаи создадут концерт-медитацию (18+) на основе персидской классической музыки и сочинений современных авторов.

фото: Эдвард Тионов

Вокальный ансамбль N’Caged, известный своими интерпретациями современной музыки, в том числе для постановок «Электротеатра Станиславский», привезёт в Пермь свою новую работу «Кажется, всё завертелось из-за Джезуальдо» (12+). Это концерт-читка, в котором чтение рассказа аргентинского классика ХХ века Хулио Кортасара «Клон» перемежается пением мадригалов «хроматического гения» XVI столетия Карло Джезуальдо да Веноза и современного итальянского композитора Сальваторе Шаррино.

На фестивале будет показана новая постановка Владимира Варнавы для танцевальной труппы musicAeterna Dance Okho (12+). Это физическая драма для девяти танцовщиков и шести перкуссионистов, попытка найти средствами музыки и танца баланс между Хаосом и Порядком. Музыкальную основу спектакля составляет современная музыка для ударных инструментов в исполнении Moscow Percussion Ensemble под управлением солиста оркестра musicAeterna Андрея Волосовского.

Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска, получивший за последние десять лет множество театральных наград, представит на фестивале свою премьеру прошлого года «Три сестры» (18+). Текст Чехова в постановке полностью сохранён и дополнен элементами пластического театра. Главным действующим лицом спектакля стало время, а постановка длится пять часов.

Для студентов творческих вузов будет организована образовательная программа; по традиции, будет работать Фестивальный клуб в частной филармонии «Триумф», вход на события которого будет бесплатным.

Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает генеральным билетным партнёром Дягилевского фестиваля. Предварительная продажа билетов будет доступна тем, у кого есть подписка на Яндекс Плюс. В открытую продажу билеты поступят через три дня.

Как уже сообщалось, Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдёт 20-29 июня.

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