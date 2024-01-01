Стали известны подробности Дягилевского фестиваля Фестиваль возобновляет сотрудничество с Пермским театром оперы и балета Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Дмитриева

В этом году Дягилевский фестиваль откроется 20 июня и продлится по 29 июня. На нём будут представлены три оперные премьеры. Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion (18+), признанная музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. «Цикл Стравинского», открытый в прошлом году «Персефоной», продолжит постановка оперы «Похождения повесы» (16+). Это постановка Пермской оперы и первый факт сотрудничества Дягилевского фестиваля c Пермским театром оперы и балета после ухода Теодора Курентзиса в 2019 году с поста худрука. Третьим музыкальным событием фестиваля станет новая режиссёрская версия «Волшебной флейты» (18+) Моцарта. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.

Постановочные команды рассмотрят знаковые оперные партитуры XVIII, XX и XXI веков в русле основной художественной концепции фестиваля, в основе которой принцип междисциплинарности, поиск новых форм взаимодействия разных видов искусства, развитие языка современного театра.

«Это шаг вперёд, который делает фестиваль. Все три оперы — совершенно новые постановки. Это очень мощный опыт созидания, творческий и мыслительный процесс невероятной интенсивности. Мы приглашаем молодых авторов, которые готовы исследовать области непонятного, наполнить их энергией и преобразить. Те художники, творчество которых сейчас признано каноном, в своё время тоже входили на эти неизвестные территории. Так, опираясь на крепкий фундамент и ценности мировой культуры, мы идём дальше. Что было бы, если бы наука сто лет назад решила, что знает всё? Так и искусство — нет конца исследованию души человека и красоты», — рассказал Теодор Курентзис.

Passion

Паскаль Дюсапен — один из самых успешных композиторов современной Франции, ученик Яниса Ксенакиса, выпускник Сорбонны и давний участник Дягилевского фестиваля. В 2012 году он лично приезжал на премьеру оперы MedeaMaterial, представленной в Перми. На этот раз фестиваль берется за его оперу Passion («Страсть», 18+), написанную в 2007 году. Сюжет её основан на мифе об Орфее и Эвридике. Всё полуторачасовое действо — растянутый во времени миг их расставания. Музыка гибко следует за динамикой чувств, в ней сменяют друг друга радость, страх, желание, боль, экстаз, печаль, гнев и любовь. Свою интерпретацию одного из важнейших сочинений XXI века представят музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссёр Анна Гусева, оркестр и хор musicAeterna.

«Похождения повесы»

В рамках Дягилевского фестиваля Пермский театр оперы и балета представит премьеру оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» в интерпретации художественного руководителя новосибирского театра «Красный факел», режиссёра Андрея Прикотенко и большого знатока музыки XX века — дирижёра Фёдора Леднёва. «Похождения повесы» — единственная большая опера Стравинского в прямом смысле слова: это многоактное сочинение с речитативами, ариями и ансамблями, не смешанное с другими музыкально-театральными жанрами. Нарочитая старомодность формы становится отправной точкой для модернистских игр: музыка оперы, как и её либретто, балансирует между уважением к прошлому и ироничным взглядом на него.

«Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта — опера, сюжет которой насыщен глубокими философскими смыслами и театральными эффектами. Здесь шутовство соседствует с высокой торжественностью, а орфические мотивы — с масонскими символами и идеями Просвещения. Герои проходят магические испытания, чтобы обрести высшую истину. День борется с ночью, добро со злом, а в конце побеждают любовь, верность, сила духа — и, не в последнюю очередь, волшебство самой музыки. Новую версию классицистского шедевра создадут на фестивале дирижёр Евгений Воробьёв, музыканты musicAeterna и режиссёр Нина Воробьёва.

В программу фестиваля войдут также симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы, которые стали уже традиционными. Для студентов творческих вузов будет организована образовательная программа, а для всех жителей города и гостей фестиваля будет работать фестивальный клуб.

Фото: Гюнай Мусаева

Подробную программу, расписание и дату старта продаж билетов организаторы объявят дополнительно.

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