Пермская епархия начала ремонт в Кафедральном соборе В конце прошлого года в этом здании прошло первое богослужение Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В помещениях Кафедрального собора, где ранее располагалась Пермская государственная художественная галерея, началась реконструкция. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте секретарь Пермской епархии, настоятель Всехсвятского храма Перми Андрей Литовка.

Он опубликовал также фотографии проводимых работ. Сейчас работники демонтируют старую отделку.

Фото: Андрей Литовка

Как ранее писал «Новый компаньон» 31 декабря прошлого года в центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет состоялся благодарственный молебен, который совершил глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. После этого в кафедральном соборе начался полномасштабный реставрационный процесс по восстановлению исторического вида бывшего храма.

С 1932 года в этом здании размещалась Пермская государственная художественная галерея. Официально Спасо-Преображенский собор возвратили Русской православной церкви в 2011 году. В соответствии с договорённостью между руководством Пермской епархии и Пермской государственной художественной галереей, здание собора на протяжении множества лет временно использовалось ПГХГ.

Фактически галерея покинула помещение собора в декабре прошлого года. В конце декабря 2023 года, после завершения перевозки 31,6 тыс. экспонатов Пермской галереи во временное фондохранилище на ул. Окулова, 75, состоялся акт передачи ключей от собора руководству Пермской епархии. Затем в опустевшем здании собора на протяжении декабря проходили ночные экскурсии.

В дальнейшем галерея переедет в новое здание, которое строится на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, в здании разместятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести новую галерею в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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