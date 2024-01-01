Власти Перми ищут подрядчика на обустройство «Райского места» Поделиться Твитнуть

рисунок из конкурсной документации

Администрация Свердловского района Перми ищет подрядчика на выполнение работ по обустройству сквера «Райское место» в микрорайоне Южный. Этот проект стал одним из победителей городского конкурса инициативного проектирования. Максимальная цена контракта 2 млн 997 тыс. руб. Заявки принимаются до 6 мая. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Новый сквер должен появиться между домами № 98 и 92 по ул. Горловской. Согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит обустроить пешеходные дорожки, зелёную зону с современными элементами декора, провести ливневую канализацию и сделать место для стоянки автотранспорта.

Исполнителя должны назвать 8 мая. Завершить работы предполагается до 10 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что общая смета на проект составляет 5,27 млн руб. Недостающие 2,273 млн должен найти инициатор благоустройства — ТОС «Южный».

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