На обустройство «Райского места» в Перми из бюджета города выделят 3 млн рублей Общественное пространство появится в микрорайоне Южный Поделиться Твитнуть

Райское место / фото: "ТОС Южный"

Проект по созданию общественного пространства под названием «Райское место» на ул. Горловской, 98 в Свердловском районе Перми будет профинансирован в 2024 году из городского бюджета на сумму 2,997 млн руб. Соответствующее постановление подписано городской администрацией.

Общая смета на проект — 5,27 млн руб. Недостающие 2,273 млн должен найти инициатор благоустройства - ТОС «Южный».

Авторы идеи, выдвигая её на конкурс городских инициативных проектов, сообщали, что микрорайон Южный является густонаселенным, при этом здесь нет мест для отдыха взрослых и детей. В феврале ТОС представил дизайн-проект «Райского места». Сообщалось, что на участке по ул. Горловской будет обустроено пространство с современными элементами декора и озеленения.

Проект предполагается реализовать до середины декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в этом году недалеко от гостевой трассы ш. Космонавтов и спорткомплекса «Ледовый» в Верхних Муллах появится беседка-ротонда в честь уроженца села Верхние Муллы, архитектура Ивана Свиязева. Этот проект также победил в конкурсе инициативных проектов. Стоимость арт-объекта — 2,8 млн руб., на его строительство из бюджета города будет направлено 2,5 млн руб., остальные средства предстоит изыскать общественникам.

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