В центре Перми 1 мая существенно ограничат движение транспорта Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В среду, 1 мая, в Перми с 11 до 17 часов на некоторых улицах будет временно прекращено движение всех видов транспорта. Об этом пермякам и гостям города напомнили в минтрансе. Ограничения связаны с проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда». В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и спланировать маршрут передвижения заранее.

Для движения будет перекрыта большая часть Комсомольского проспекта и прилегающих улиц. Подробную информацию «Новый компаньон» публиковал ранее. Объезд закрытых участков будет возможен по соседним улицам.

В связи с проведением легкоатлетической эстафеты с 11:45 до 16:30 будут внесены изменения в движение автобусных и трамвайных маршрутов, следующих через Компрос. Как будет ходить общественный транспорт, «Новый компаньон» также сообщал.

Обращаем внимание, что уже с 00:00 1 мая и до окончания эстафеты будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам Комсомольского проспекта на участке от ул. Пушкина до дома № 67 по пр. Комсомольскому и на ул. Краснова от ул. Пушкина до пр. Комсомольского.

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