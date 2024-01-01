Из-за эстафеты 1 мая центр Перми закроют для транспорта
Старейшее спортивное мероприятие региона состоится в 94-й раз
В среду, 1 мая, в Перми изменится схема движения транспорта в связи с проведением исторической эстафеты. Её участники пробегут по центральным улицам города, поэтому движение машин на ряде участков будет запрещено.
Так, с 11:45 до 16:30 временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам:
— по пр. Комсомольскому по обеим сторонам на участке от ул. Пушкина до дома № 67 по Компросу;
— по ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;
— по ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
— по ул. Швецова от пр. Комсомольского до ул. Газеты «Звезда»;
— по ул. Глеба Успенского от ул. Пионерской до пр. Комсомольского;
— по ул. Тимирязева от пр. Комсомольского до ул. Газеты «Звезда»;
— по ул. 1-й Красноармейской от пр. Комсомольского до ул. Газеты «Звезда»;
— по ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда».
Кроме того, с 00:00 30 апреля до 16:30 1 мая запрещается остановка и стоянка транспортных средств:
— по пр. Комсомольскому по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома № 67 по Компросу;
— по ул. Краснова от ул. Пушкина до пр. Комсомольского.
Старейшее спортивное мероприятие региона состоится в 94-й раз. Эстафета проводилась ежегодно с 1930 года и не прекращалась даже в военные годы. Общая протяжённость трассы, разделённой на 15 этапов, составит 6750 м.
В минспорта принесли извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее выбирать пути объезда.
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