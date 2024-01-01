Жителей Перми предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта 1 мая Они вводятся из-за проведения легкоатлетической эстафеты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В среду, 1 мая, в Перми, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты на Комсомольском проспекте, с 11:45 до 16:30 будут внесены изменения в движение автобусных и трамвайных маршрутов.

Так, автобусы № 1, 4, 36, 51, 67 и 81 перенаправят в объезд Компроса по ул. Сибирской, а автобусы № 19, 45, 50, 59 и 74 — по ул. Куйбышева.

Автобус № 13 будет следовать по ул. Белинского в обоих направлениях. До остановки «Октябрьская площадь» будут курсировать автобусы № 60. Трамваи № 11 пустят по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской (вместо ул. Революции).

Ранее сообщалось, что из-за эстафеты 1 мая центр Перми закроют и для других видов транспорта.

Также в гортрансе напоминают, что поскольку суббота 27 апреля — рабочий день, общественный транспорт будет работать по будничному графику, а с 28 апреля по 1 мая — по графику выходного дня. Также изменится и график работы пунктов пополнения проездных.

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