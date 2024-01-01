Глава СКР взял на контроль дело о стрельбе по детям в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Денису Головкину доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту происшествии на детской площадке в Пермском крае. Также ход расследования дела взяла на контроль Чайковская городская прокуратура.

ЧП случилось вечером 27 апреля в одном из дворов по ул. Советской в Чайковском. Нетрезвому молодому человеку не понравился шум, доносившийся с детской площадки. Поэтому он взял страйкбольную винтовку и произвёл многочисленные выстрелы пластиковыми шарами по детям, игравшим во дворе. В результате были травмированы две девочки 10 и 9 лет. У них диагностированы гематомы на руках и ногах. Пострадавшие в настоящее время находятся на амбулаторном лечении.

Стрелявшего задержали и предъявили обвинение в хулиганстве, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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