Смену гендиректора в АО «Новомет-Пермь» отразили в госреестре Поделиться Твитнуть

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 27 апреля внесены сведения о новом генеральном директоре АО «Новомет-Пермь». Общество официально возглавил Илья Тихонов. Ранее генеральным директором АО «Новомет-Пермь» был Максим Перельман.

О том, что в пермской группе компаний «Новомет» произошла смена топ-менеджмента, стало известно в середине апреля. Илья Тихонов ранее руководил индустриальным парком «Станкомаш» — ключевой производственной базой группы «Конар».

Ещё ранее появилась информация, что группа компаний «Конар» из Челябинска приобрела долю пермского производителя оборудования и услуг для нефтяных компаний «Новомет», выкупив её у «Роснано» и других акционеров.

Комментариев «Новомета» по поводу смены гендиректора не поступало.





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