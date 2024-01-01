Владельцем пермского «Новомета» стала группа «Конар» Обе компании производят нефтегазовое оборудование Поделиться Твитнуть

В России два крупных отечественных производителя оборудования для нефтегаза могут объединиться. В рамках этого процесса промышленная группа «Конар» стала новым владельцем пермского «Новомета».

Сумму сделки оценивают в 25-30 млрд руб. Ранее Роснано владело 30,76% пермского «Новомета», инвестфонды Russia Partners и Baring Vostok — 19,34% суммарно, а руководство компании и основатели во главе с Олегом Перельманом — 49,9%.

По данным издания «Коммерсантъ», теперь 100% акций принадлежат близким к гендиректору АО «Новомет-Пермь» Максиму Перельману и промышленной группе «Конар».

В планах руководства «Конар» — стать стратегическим партнёром «Новомета». За счёт этого можно будет полнее покрывать спрос нефтегазовых компаний и оказывать более широкий спектр услуг, считают в компании.

«Новомет» является одним из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти. Также компания оказывает сервисные услуги.

Промышленная группа «Конар» — один из крупных производителем нефтегазового оборудования (трубопроводной и регулирующей арматуры, оборудования для обвязки устья скважин, электродвигателей). Предприятие активно сотрудничает с «Транснефтью», а также НОВАТЭКом и «Газпромом».

Напомним, в октябре прошлого года группа компаний «Кортрос» приобрела у «Новомет-Пермь» земельные участки в краевой столице под комплексное развитие территории по ул. Рязанской, 120 в Индустриальном районе.

Выкупленная территория, на которой планируется жилая застройка, находится в границах улиц Рязанской, Качалова, Беляева и Одоевского, её площадь составляет 2,3 га. Предполагается, что речь идёт о двух участках — по ул. Рязанской, 120а и 120а/к1.

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