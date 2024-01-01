Гендиректором пермского «Новомета» назначен Илья Тихонов Ранее он руководил индустриальным парком «Станкомаш» Поделиться Твитнуть

Илья Тихонов / фото: ГП "Конар"

В пермской группе компаний «Новомет» произошла смена топ-менеджмента. На пост генерального директора назначен Илья Тихонов, который ранее руководил индустриальным парком «Станкомаш» — ключевой производственной базой группы «Конар». Об этом сообщает ТАСС.

Тихонов пояснил, что в данный момент приоритетом коллектива «Новомета» станет оптимизация внутренних расходов компании с целью улучшения конкурентоспособности. Он также отметил, что в ближайшие годы планируется вывод новой продукции «Новомета» на рынок.

На прошлой неделе стало известно, что группа компаний «Конар» из Челябинска приобрела долю в пермском производителе оборудования и услуг для нефтяных компаний «Новомет», выкупив её у «Роснано» и других акционеров.

С 2015 года руководителем «Новомета» и одним из крупнейших акционеров группы был Максим Перельман. Пока не поступило комментариев от представителей «Новомета» по поводу смены гендиректора.

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