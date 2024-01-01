В пермской школе №96 завершили монтаж каркаса спортзала Строительство завершат в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подрядчик строительства спортивного зала школы №96 на ул. Клары Цеткин, 10 завершил монтаж каркаса нового здания. Как сообщили в управлении капитального строительства администрации города, в мае планируется приступить к внутренней отделке.

В данный момент ведутся работы по кирпичной кладке и утеплению наружных и внутренних стен, устройству стен из газоблока, монтажу оконных блоков, кровли, систем канализации и водопровода, а также устройство фундаментов для строительства наземного перехода из школы в спортзал. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в текущем году.

Спортзал будет представлять собой отдельно стоящее здание, из него к школе проложат тёплый переход через второй этаж. На первом этаже разместят универсальный спортзал, зал ритмической гимнастики, инвентарные, помещения охраны и тренерская. На втором — зал для настольного тенниса, холл, подсобные и санитарно-бытовые помещения. На обоих этажах предусмотрены санузлы и раздевалки с душевыми. Спортзал адаптируют для маломобильных групп населения.

Также в Перми ведётся строительство спортивного зала школы №81 на Загарьинской, 6. В данный момент выполняются работы по обратной засыпке фундаментов, устройству кирпичной кладки лестничных клеток, монтажу колонн, балок и плит перекрытия.

О начале работ по устройству фундаментов на стройплощадках объектов «Новый компаньон» сообщал в августе 2023 года.

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