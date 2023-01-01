Алёна Бронникова В двух школах Перми приступили к устройству фундаментов будущих спортзалов Объекты планируется завершить в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Пермь Первая" на сайте "ВКонтакте"

В Перми подрядчики приступили к строительству фундаментов спортивных залов в двух городских школах Свердловского района. Информацию о текущих работах опубликовала пресс-служба администрации в соцсетях.

По информации ведомства, на площадках школ № 81 и 96 закончены подготовительные работы. Подрядчики перешли к следующему этапу — устройство фундаментов будущих спортивных объектов и прокладка наружных сетей электроснабжения. Здания будут двухэтажными.

Спортзал школы № 96 (ул. К. Цеткин, 10) будет представлять собой отдельно стоящее здание. Из него к школе будет проложен тёплый переход через второй этаж.

«На первом этаже предполагается размещение универсального спортзала, зала ритмической гимнастики, инвентарных, санузлов, раздевалки с душевыми, помещения охраны, тренерской. На втором этаже будут размещены зал для настольного тенниса, холл, подсобные и санитарно-бытовые помещения, раздевалки с душевыми, санузлы», — сообщает мэрия.

Завершить строительство обоих объектов планируется в 2024 году.





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