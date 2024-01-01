Осуждён авиадебошир, из-за которого самолёт совершил экстренную посадку в Перми Поделиться Твитнуть

фото: Baza

В Пермском районном суде Прикамья вынесен обвинительный приговор 40-летнему жителю Сургута. Он признан виновным в хулиганстве и в незаконном приобретении, хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В суде установили, что осуждённый в январе 2024 года, имея при себе наркотические средства в значительном размере и находясь на борту самолёта, совершил хулиганские действия, оказал сопротивление членам экипажа, вследствие чего командиром воздушного судна было принято решение выполнить вынужденную посадку в международном аэропорту Перми Большое Савино. На земле виновный был передан сотрудникам правоохранительных органов.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил дебоширу-наркоману наказание в виде штрафа 600 тыс. руб.

Ранее видео агрессивного пассажира Рамиля Шамелова опубликовали telegram-каналы. На кадрах уже связанный мужчина лежит в окровавленной одежде возле кресел в салоне самолёта, скалит зубы и плюётся в окружающих. Инцидент случился 18 января.





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