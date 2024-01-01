Неадекватного пассажира экстренно посаженного в Перми самолёта засняли на видео Поделиться Твитнуть

фото: Baza

В сети появилось видео агрессивного пассажира, из-за которого вечером 18 января пришлось срочно сажать в Перми самолёт, выполнявший рейс Сургут—Москва. Кадры опубликовал telegram-канал Baza.

На них уже связанный мужчина лежит в окровавленной одежде возле кресел, скалит зубы и плюётся в окружающих.

Как пишет издание со ссылкой на экипаж, сначала 40-летний Рамиль Шамелов вёл себя прилично. Но его состояние изменилось, когда он насыпал в стакан с водой порошкообразное вещество и выпил взвесь. Сначала мужчина разбил стакан, потом порезал себе руки и, наконец, стал плеваться в пассажиров. После этого дебошира привязали к сиденью, а пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту — в Перми.

В Большом Савино буйного пассажира передали полицейским. При осмотре у Шамелова был обнаружен пакетик с белым порошком. Мужчину задержали и направили в наркодиспансер на освидетельствование.

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