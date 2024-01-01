Из-за агрессивного пассажира в Перми экстренно посадили самолёт из Сургута Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолётом, выполнявшим рейс №296 Сургут—Москва. Борт пришлось экстренно посадить в Большом Савино по причине агрессивного поведения пассажира. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как пояснил экипаж, находившийся на борту 40-летний мужчина «грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу». Борт произвёл посадку в Перми 18 января в 20:05 в штатном режиме.

Агрессивный пассажир был задержан сотрудниками транспортной полиции. Его направили на медицинское освидетельствование.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, который произошёл 17 января с рейсом СУ 1200, следовавшим по маршруту Москва—Пермь. Воздушное судно кружило над Пермью около часа и не могло совершить посадку. По этому факту прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полётов.

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