Максим Артамонов Транспортная прокуратура проверяет инцидент с авиарейсом Москва—Пермь В течение часа самолёт не мог совершить посадку в аэропорту Большое Савино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, который произошёл 17 января с рейсом СУ 1200, следовавшим по маршруту Москва—Пермь. Воздушное судно кружило над Пермью около часа и не могло совершить посадку в аэропорту. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

По этому факту прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как ранее сообщило издание perm.aif.ru, 17 января самолёт из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Перми. Борт около часа кружил над городом. Пассажиры рейса были напуганы и сообщили об инциденте в редакцию издания.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что воздушное судно, следовавшее из московского Шереметьево, не могло приземлиться из-за попутного ветра.

«Рейс СУ 1200 должен был сесть в Перми в 12:40 по местному времени. Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить самолёт с первой попытки, решил уйти в зону ожидания и сделать повторный заход после улучшения погоды», — отметили в аэропорту.

Судно приземлилось в Перми в 13:45, а в Москву вылетело в 15:07.

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