В Кунгуре грузовик насмерть сбил пешехода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 26 апреля в Кунгуре Пермского края произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в краевой ГИБДД, около 16.20 у дома № 45а по ул. Бачурина 54-летний водитель грузового автомобиля «Донг Фенг», находясь за рулём транспортного средства, допустил наезд на пешехода. Женщина шла по тротуару вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, её личность пока не установлена.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Интернете опубликован шестиминутный видеоролик с кадрами ночного ДТП на шоссе Космонавтов в Перми 22 апреля. В подписи к публикации сказано, что видео предоставлено родственниками погибших в этой аварии двух молодых людей. На кадрах уличных камер можно проследить полную хронологию событий.

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