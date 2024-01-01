Гибель юношей в аварии на шоссе Космонавтов в Перми попала на видео Кадры показали родственникам Поделиться Твитнуть

В Интернете опубликовали шестиминутный видеоролик с кадрами ночного ДТП на шоссе Космонавтов в Перми 22 апреля. В подписи к публикации сказано, что видео предоставлено родственниками погибших в этой аварии двух молодых людей.

На кадрах уличных камер можно проследить полную хронологию событий. В ролике видно, как автомобиль «Ниссан» проезжает на жёлтый сигнал светофора и сбивает одного юношу, переходящего дорогу. К нему спешит его друг, чтобы помочь. Некоторые автолюбители притормаживают и предлагают свою помощь. Через несколько минут в обоих юношей врезается автомобиль БМВ. Удар машины оказался смертельным для обоих пешеходов. В УМВД России по Перми сообщили, что пострадавшие скончались на месте.

Похороны погибших состоялись 24 апреля. Одного 20-летнего молодого человека похоронили в Кунгуре рядом с его матерью. Второго - в с. Калинино Кунгурского муниципального округа.

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