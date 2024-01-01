Похороны погибших в ДТП на шоссе Космонавтов в Перми прошли 24 апреля Молодых людей сбила иномарка Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае прошли похороны погибших в ДТП на шоссе Космонавтов в столице региона ночью 22 апреля. Как сообщает perm.aif.ru, с молодыми людьми простились 24 апреля.

Знакомые одного из молодых людей сообщили журналистам, что похороны 20-летнего молодого человека прошли в Кунгуре. У него остались тётя и три сестры. Похоронили его рядом с матерью.

В этот же день состоялось прощание со вторым погибшим в аварии. Его мама сообщила об этом на своей странице ВКонтакте. Молодого человека похоронили на кладбище в с. Калинино (Кунгурский муниципальный округ).

Трагедия произошла ночью 22 апреля. Молодые люди переходили дорогу в районе дома № 152 по шоссе Космонавтов, около остановки «Больничный городок». Одного из пешеходов сбил водитель автомобиля «Ниссан Алмера» 2005 г.р. И водитель, и пешеход двигались на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший остался лежать на проезжей части, и к нему поспешил второй молодой человек, чтобы оказать помощь. В этот момент 35-летний водитель БМВ, двигавшийся на зелёный свет, сбил обоих. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что оба водителя были трезвыми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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