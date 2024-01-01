В Мотовилихе появилась улица имени бывшего главного хирурга Перми В мэрии подписано соответствующее постановление Поделиться Твитнуть

мемориальная доска зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ПГМА В. Н. Перепелицыну / фото: pkmbic.com

В администрации Перми подписано постановление о присвоении наименования улице в Мотовилихинском районе города «Хирурга Владимира Перепелицына». Документ опубликован на сайте мэрии.

Департаменту градостроительства и архитектуры предписано внести соответствующее наименование в адресный реестр Перми и федеральную информационную адресную систему. Контроль исполнения возложен на первого заместителя главы администрации Перми Ольгу Андрианову. Постановление вступило в силу 19 апреля.

Приложение к постановлению администрации Перми о присвоении улице имени хирурга Владимира Перепелицына

Предложение о присвоении новой улице в Мотовилихе имени Владимира Перепелицына поступило в Общественный совет по топонимике при главе Перми в декабре прошлого года и в марте было одобрено.

Владимир Перепелицын родился 27 декабря 1946 года в Ейске Краснодарского края, в семье служащих. После окончания школы был призван в армию, отслужил 3 года в войсках МВД в Ныробе. После демобилизации в 1968 году поступил в Пермский медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1974 году, работал врачом-хирургом в ЦРБ Чернушки и Александровска.

С 1980 года стал хирургом в торакальном отделении Пермской ОКБ, в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1988-м был назначен главным хирургом города. По его инициативе в Перми были созданы специализированные дежурные бригады по оказанию помощи больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские травматологические и ортопедические приемы и т.д. В 2000 году Перепелицыну присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Умер Владимир Перепелицын 11 февраля 2005 года.

В 2006 году на здании морфологического корпуса Пермской государственной медицинской академии состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой профессору, доктору медицинских наук, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ПГМА В.Н. Перепелицыну.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.