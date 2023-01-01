В Мотовилихе может появиться улица в честь главного хирурга Перми Предложение поступило в Общественный совет по топонимике при главе города Поделиться Твитнуть

Владимир Перепелицын / фото: pkmbic.com

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение присвоить новой улице в Мотовилихинском районе города наименование «Хирурга Владимира Перепелицына».

Пермяков и организации просят направлять мнения на этот счёт в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми на ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.

Владимир Перепелицын родился 27 декабря 1946 года в г. Ейске Краснодарского края, в семье служащих. Сразу после окончания школы был призван в армию, отслужил 3 года в войсках МВД в Ныробе. После демобилизации в 1968 году поступил в Пермский медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1974 году, работал врачом-хирургом в ЦРБ Чернушки и Александровска.

мемориальная доска зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ПГМА В. Н. Перепелицыну / фото: pkmbic.com

С 1980 года стал хирургом в торакальном отделении Пермской ОКБ, в 1983 году избран по конкурсу ассистентом кафедры госпитальной хирургии Пермского мединститута. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 году Владимир Перепелицын назначен главным хирургом города. По его инициативе в Перми были созданы специализированные дежурные бригады по оказанию помощи больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские травматологические и ортопедические приемы и т.д. В 2000 году В.Н. Перепелицыну присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Умер Владимир Перепелицын 11 февраля 2005 года.

В 2006 году на здании морфологического корпуса Пермской государственной медицинской академии состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой профессору, доктору медицинских наук, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ПГМА В.Н. Перепелицыну.

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