В Перми для участников СВО выделят 23 бесплатных участка в Голованово Земля подготовлена под индивидуальное жилищное строительство Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Администрация Перми выделила 23 земельных участка на территории города, которые будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям. Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте ведомства, все они находятся в Орджоникидзевском районе.

Согласно проекту, участки под ИЖС для военнослужащих находятся по ул. Прохладной и Сиреневой в микрорайоне Голованово. Общая площадь составляет более 14 тыс. кв. м. Из них участок наименьшей площади — 585 кв. м, наибольшей — 665 кв. м.

Напомним, в конце прошлого года депутаты Законодательного собрания Пермского приняли закон о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО. С 1 января этого года льготу могут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей. Земля предоставляется бесплатно в собственность для ИЖС.

В феврале мэрия Перми выделила 99 таких участков на территории города, все они расположены в Орджоникидзевском районе. Из них 15 — по ул. Курашимской. Установленный минимальный размер участков — 450 кв. м, максимальный — 1200 кв. м. В среднем планируется формировать участки в 500-700 кв. м, согласно нормам законодательства.

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