Микроавтобус сбил двух детей на пешеходном переходе в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 25 апреля в Кировском районе Перми микроавтобус сбил двух детей на пешеходном переходе.

Как сообщили в городском УМВД России сайту perm.aif.ru, ДТП произошло в районе дома №113 на ул. Маршала Рыбалко. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» наехал на двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 22 апреля в Перми произошло смертельное ДТП с двумя пешеходами на шоссе Космонавтов. Сначала автомобиль «Ниссан» сбил одного молодого человека, затем БМВ врезался в пострадавшего и второго юношу, пытавшегося оказать раненому помощь. В УМВД России по Перми рассказали, что молодые люди скончались на месте. В сети появилось видео этой аварии.

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