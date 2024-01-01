Екатерина Артёмова
В майские праздники в Прикамье ожидается похолодание
Ночью температура будет опускаться ниже нуля
В течение следующей недели в ночное время столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Днём воздух будет прогреваться до +6...+11°С.
По предварительным прогнозам, в пятницу, 3 мая, похолодание усилится, и дневная температура опустится до 0...+3°С.
Напомним, в конце прошлой недели местами по Пермскому краю была аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более. Из-за этого в регионе объявляли штормовое предупреждение.
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