Екатерина Артёмова В майские праздники в Прикамье ожидается похолодание Ночью температура будет опускаться ниже нуля Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Пермском крае ожидается новая волна похолодания. Как сообщает VETTA со ссылкой на данные метеосервисов, в ближайшие субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля, температура воздуха в регионе поднимется до +15...+23°С, осадки прогнозируются только на севере Прикамья. Однако с понедельника, 29 апреля, температура вновь начнёт опускаться.

В течение следующей недели в ночное время столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Днём воздух будет прогреваться до +6...+11°С.

По предварительным прогнозам, в пятницу, 3 мая, похолодание усилится, и дневная температура опустится до 0...+3°С.

Напомним, в конце прошлой недели местами по Пермскому краю была аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более. Из-за этого в регионе объявляли штормовое предупреждение.

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