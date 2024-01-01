В Прикамье арестовали подростка, которого обвиняют в убийстве молодой женщины в лесу Её тело нашли на третий день поисков Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В следственном отделе Александровска СКР по Пермскому краю 15-летнему подростку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, днём 20 апреля в лесном массиве посёлка Яйва пьяный молодой человек нанёс многочисленные удары палкой по голове и телу женщине 2002 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Обвиняемый подросток попытался скрыться.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас продолжается проведение следственных действий.

Напомним, 20 апреля жительница п. Яйва вместе с полуторогодовалой дочкой пришла в гости к своим родителям. Там отец попросил её сходить в лес и накопать червей для рыбалки. Девушка оставила ребёнка со своей мамой, взяла стеклянную банку для червяков и ушла. Пострадавшую нашли только через трое суток в лесу, без одежды и со следами удушья. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

После этого СМИ писали, что подозреваемый в расправе подросток и женщина были знакомы. Сообщалось, что перед убийством девушку изнасиловали. Во время допроса молодой человек дал признательные показания, однако не смог объяснить мотив преступления, сославшись на то, что в момент его совершения был пьян.

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